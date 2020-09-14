Тихановская заявила, что народ Белоруссии не станет отдавать России кредит в 1,5 миллиарда долларов

Тихановская считает, что белорусский народ не будет возвращать России кредит Фото: REUTERS

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что народ республики не станет возвращаться российской стороне кредит на сумму в 1,5 миллиарда долларов, который Москва намерена предоставить Минску. В своем Telegram-канале она написала, что кредит должен будет возвращать лично президент страны Александр Лукашенко.

- Я надеюсь, что президент России Владимир Путин понимает, что именно сам Лукашенко, а не наш народ, должен будет отдавать этот кредит, - написала Светлана Тихановская.

Напомним, что сегодня, 14 сентября, белорусский лидер Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным в Сочи. Из страны президент выехал впервые после состоявшихся в начале августа президентских выборов.

В ходе встречи российский глава сообщил, что РФ намерена предоставить Белоруссии государственный кредит в 1,5 миллиарда долларов.