Путин поручил подготовить первую партию вакцины для Белоруссии Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин поручил подготовить первую партию вакцины от разработчиков из центра Гамалеи для Белоруссии. Об этом сообщил в понедельник, 14 сентября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Встреча мировых лидеров состоялась сегодня в Сочи.

- В ходе встречи они отдельно остановили на участии Белоруссии в третьем этапе испытания вакцины «Спутник V» от российских разработчиков. Владимир Путин дал соответствующие указания по подготовки первой партии поставок, которые будут предназначаться для республики, - рассказал Дмитрий Песков во время беседы с журналистами.

Официальный представитель Кремля добавил, что стороны придают большое значение сотрудничеству в области борьбы с пандемией коронавируса и вакцинации от заболевания.

Напомним, что Белоруссия станет первой в мире страной, которая получит российскую вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом лидеры стран договорились еще в августе этого года.