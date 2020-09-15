В торговом центре Бейрута вспыхнул пожар

В центре Бейрута вспыхнул пожар Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В центре столицы Ливана, городе Бейруте 15 сентября вспыхнул пожар в строящемся торговом центре. Об этом сообщило агентство Reuters.

По последним данным, пожарным удалось потушить огонь. В данный момент пожарные и бригада спасателей не сообщают о пострадавших.

Известно, что здание, в котором вспыхнул пожар, строится по проекту известного британского архитектора с иракскими корнями Захи Хадид.

Напомним, что на прошлой неделе, в четверг в Бейруте произошло возгорание на складе автомобильных шин и горюче-смазочных материалов. Склад расположен в зоне морского порта Бейрута, где 4 августа произошел мощный взрыв, в результате которого погибло более 190 человек и тысячи остались без крова над головой.

В тушении возгорания на складе в прошлый четверг участвовали военные вертолеты. В результате происшествия никто не пострадал.