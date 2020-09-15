Тест на ВИЧ за неделю сдали более 1100 ростовчан

Фото: Минздрав России

Напомним, 26 июня две команды экспедиции одновременно стартовали из Камчатки и Калининграда, чтобы проследовать навстречу друг другу через всю страну и встретиться 16 ноября в Казани на закрытии акции. Мобильные пункты тестирования (МПТ) – ГАЗели белого цвета с широкой красной лентой и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция» на бортах в этом году проедут 216 городов в 45 регионах России.

Фото: Минздрав России

С 7 по 14 сентября жители Ростовской области приняли участие в акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020». Экспресс-тестирование проходило в 5 городах региона: Роcтове-на-Дону, Новочеркасске, Шахтах, Таганроге, Волгодонске. 13 сентября в Ростове-на-Дону прошло ночное тестирование. В ходе акции свой ВИЧ-статус узнали около 1100 человек.

Фото: Минздрав России

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская в своем выступлении па торжественном мероприятии обратилась к молодежи и посоветовала не забывать о существовании ВИЧ-инфекции. И отметила, что стигма и дискриминация ВИЧ-инфицированных мешает бороться с распространением вируса.

Фото: Минздрав России

- Несмотря на то что ВИЧ перешел из разряда смертельных болезней в категорию хронических, инфицированных людей всё еще боятся и избегают, - отметила Татьяна Быковская. - И только знания и правильное поведение позволит избежать заражения ВИЧ-инфекцией, а также правильное поведение по отношению к людям с ВИЧ-позитивным статусом поможет им оставаться полноценными членами общества, жить долго и радоваться жизни.

Фото: Минздрав России

ВАЖНО!

Ложь о ВИЧ опасна

В современном мире информация, доступная в сети интернет, очень часто оказывается неполной, а иногда, по злому умыслу и вовсе - ложной. В сети существует большое количество сообществ, сайтов и групп осознанно занижающих опасность ВИЧ. Подобная дезинформация может наносить прямой вред здоровью людей, которые, поддавшись ложным сообщениям, могут отказаться от лечения, что, в свою очередь может привести к смерти. Кроме того, неверная информация о путях передачи и способах профилактики заболевания может привести к заражению ВИЧ-инфекцией. Именно поэтому нужно знать о ВИЧ все, чтобы не подвергать риску себя и окружающих.

Фото: Минздрав России

ЧТО ДАЛЬШЕ

МПТ приедут в Краснодарский край

С 15 по 24 сентября тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в 5 городах Краснодарского края: Ейске, Сочи, Новороссийске, Анапе, Краснодаре. Тестирование займет всего 15 минут. Акция проходит с соблюдением всех мер безопасности против коронавирусной инфекции.

Фото: Минздрав России

Больше информации об акции и точках тестирования, а также о профилактике ВИЧ/СПИДа на сайте o-spide.ru