На бывшего капитана сборной России Романа Широкова завели уголовное дело

Роману Широкову грозит тюремное заключение или исправительные работы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В отношении экс-капитана сборной России Романа Широкова завели уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью после того, как он избил арбитра Никиту Данченкова.

Широков напал на судью во время игры между любительскими командами "Матч ТВ" и "Ничего необычного". Широков ударил Данченкова кулаком по лицу после того, как рефери показал ему красную карточку. Когда Данченков упал, Широков ударил его ногой. Остальные игроки оттащили футболиста от арбитра, а сам Данченков был доставлен в больницу с ушибами и сотрясением мозга.

Наказанием для Широкова может стать заключение или исправительные работы, если будет доказана его вина по 115 статье Уголовного кодекса.

Бывший игрок "Зенита" и "Спартака", а ныне популярный комментатор "Матч ТВ" уже отстранён от эфиров.

Телекомментатор Дмитрий Губерниев, как сообщал сайт KP.ru, заявил, что Широков не может появляться в телеэфире и пожелал выздоровления арбитру.