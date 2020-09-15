В России за последние сутки выявлено 5529 случаев инфицирования коронавирусом

Новые заболевшие зарегистрированы в 84 регионах из 85 Фото: REUTERS

За последние сутки в России выявлено 5529 случаев заражения коронавирусом.

У 22,5% пациентов не имелось клинических проявлений болезни. Общее число заразившихся в России, с момента объявления пандемии достигло 1 073 849.

Новые заболевшие зарегистрированы в 84 регионах из 85.

Вылечились от COVID-19 за последние сутки 5 605 пациентов, общее число поправившихся после болезни составило 884 305 человек.

За последние 24 часа жертвами инфекции стали 150 человек. Всего за время пандемии в России умерло 18 785 человек.

Российские медики провели более 40 миллионов тестов на коронавирус, сообщает оперштаб.

Напомним, что ВОЗ объявила о начале пандемии коронавируса в середине марта.

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи стал первым, чьи специалисты смогли зарегистрировать вакцину от коронавируса. Об этом 11 августа сообщил президент России Владимир Путин.