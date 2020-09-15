Суд принял апелляцию по делу Ефремова

Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима Фото: Михаил ФРОЛОВ

Актёра Михаила Ефремова в СИЗО посещали два новых адвоката, нанятые его супругой, сообщила Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Она также заявила, что Мосгорсуд принял его апелляцию.

- Два адвоката уже к нему приходили, по-видимому, нанятые его супругой, поэтому все идёт в штатном режиме, - сообщила Потяева, отвечая после встречи с заключённым на вопрос журналистов о том, сменил ли Ефремов адвоката. Она также отметила, что всё это время актёр был занят подачей апелляции.

Напомним, 8 сентября суд огласил приговор Михаилу Ефремову, признав его виновным в смертельном ДТП. Актёра приговорили к восьми годам заключения в колонии общего режима. Прокуратура запрашивала 11 лет из максимально возможных 12 по этой статье, однако суд учёл трёх несовершеннолетних детей актёра и его вклад в культуру страны.

Вечером 8 июня пьяный Ефремов выехал на полосу встречного движения улицы Смоленская площадь в центре Москвы. В результате столкновения через несколько часов скончался 58-летний курьер из Рязани Сергей Захаров.