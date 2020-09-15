Почему на Земле вымирают животные: эксперты назвали 5 главных причин

В докладе Всемирного фонда дикой природы “Живая планета 2020” объяснены главные угрозы биоразнообразию Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За последние 50 лет, с 1970 года, численность популяций млекопитающих, птиц, рыб, земноводных и пресмыкающихся сократилась на планете на 68%. Эту цифру назвал Всемирный фонд дикой природы в докладе “Живая природа 2020”. Авторы проанализировали данные о 4 тысячах видов позвоночных.

В эксклюзивном интервью “КП” главный координатор проектов программы сохранения биоразнообразия WWF России Борис Соловьев рассказал, почему живых существ стало меньше. Главная причина, оказывается, не плохой экологии или глобальном потеплении:

- Да, случаи загрязнения окружающей среды – самые заметные: что-то вылили в реку – рыба всплыла. Но главная угроза биоразнообразию – изменение мест обитаний животных, - объясняет Борис Соловьев. - Что это значит? Вырубили лес, где обитало множество видов, или проложили через него автотрассу. Распахали поле, перекрыли реку плотиной ГЭС, осушили болото и так далее.

Другие серьезные причины сокращения численности животных, птиц и рыб:

- эксплуатация (то есть охота, браконьерство, вылов рыбы);

- болезни и инвазивные виды;

- загрязнение окружающей среды;

- изменение климата.

Животным приходится приспосабливаться, уходить с привычных мест, сдвигаются сезоны размножения или миграций. Сейчас эта причина лишь на пятом месте. Однако, по прогнозам экспертов, в ближайшие десятилетия меняющийся климат все больше будет влиять поведение и выживание животных.