На Украине произошел взрыв на качающем газ в Европу газопроводе Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Киевской области на территории Украины сегодня произошла разгерметизация магистрального газопровода «Уренгой - Помары - Ужгород», по которому газ из России поступает в Европу. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщается на сайте Чабановского сельского совета.

- Случился мощный выброс газа в окружающую среду. К месту происшествия выехал глава сельсовета Александр Киризлиев. Чрезвычайные службы смогли взять ситуацию под контроль – они поставили заглушку и остановили выход газа, - говорится в сообщении.

Совет призвал местных жителей сохранять спокойствие и следовать представителей украинских чрезвычайных служб в случае необходимости.

Причины утечки и масштаб ЧП пока что не известны. В располагающихся неподалеку от места разгерметизация газопровода населенных пунктах вырубило электричество.

Местные средства массовой информации, ссылаясь на слова очевидцев, сообщают о «сильном гуле и мощном взрыве», которые раздался в момент разгерметизация.

Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян написал на своей странице в социальной сети Facebook, что в некоторых поселках области с ночи слышен громкий низкочастотный шум, напоминающий звук от горения газа. При это пожара не видно.