Боррель: Евросоюз не признает Лукашенко «легитимным президентом Украины» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель перепутал Белоруссию и Незалежную, заявив, что ЕС не признает Александра Лукашенко «легитимным президентом Украины». Досадную ошибку дипломат сделал во время своего выступления в Европарламенте во вторник, 15 сентября.

- Мы считаем, что выборы, которые состоялись 9 августа, были сфальсифицированы. Поэтому мы не можем признать Александра Лукашенко легитимным президентом Украины, - сказал Жозеп Боррель.

В зале раздались смешки, после чего глава дипломатии Евросоюза извинился и поправил себя.

- Белоруссии, конечно же. И о чем я только думал, - сказал он.

Жозеп Боррель добавил, что Европейский союз в скором времени пересмотрит свои отношения с республикой. По его словам, страны уже определили сферы, в которых контакты будут либо сокращены, либо и вовсе прекращены, а санкции могут быть приняты до заседания Евросовета 24-25 сентября.