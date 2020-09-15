Первый этап российско-белорусских учений "Славянское братство" начался. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Во вторник, 15 сентября, в Министерстве обороны РФ сообщили, что в Белоруссии начался Первый этап российско-белорусских учений "Славянское братство". Отмечается, что в нем принимают участие подразделения десантно-штурмового полка ВДВ.

Со стороны России в них участвуют подразделения гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ, сообщает агентство ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что маневры не направлены против других стран и проводятся по контртеррористической тематике. В учениях будут задействованы 300 российских военнослужащих и около 70 единиц боевой техники. В Минобороны отметили, что речь идет о В машинах БМД-4М и бронетранспортерах БТР-МДМ «Ракушка».

Первый этап учений рассчитан на отработку совместных действий военных двух стран в составе тактической группы. Учения продлятся 10 дней. Их завершение планируется 25 сентября.