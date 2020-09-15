Часы эпохи коронавируса: Представлены Apple Watch Series 6 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава компании Apple Тим Кук представил Apple Watch Series 6 с измерением уровня кислорода в крови – шестую версию популярных смарт-часов с измерением уровня кислорода в крови. Новое поколение гаджета показали во вторник, 15 сентября, на презентации новинок компании.

Apple Watch Series 6 впервые выйдут в красном и синем цветах, также будут по-прежнему выпускаться модели в сером и золотом. Особым изменений дизайн часов не претерпел, в нем четно прослеживается преемственность с предыдущими смарт-часами, однако Apple уверяет, что в этот раз упор сделан на функции.

Главная роль Apple Watch Series 6 – отслеживать физическое состояние владельца. В презентации компания даже показала людей, которым такие часы спасли жизнь.

Ключевая фишка часов – приложение "Кислород в крови" WatchOS 7 позволит измерить уровень кислорода всего за 15 секунд с помощью встроенного датчика. Это может значительно облегчить жизнь астматикам и людям с некоторыми другими заболеваниями.

Шестая версия Apple Watch обладает двухъядерным процессором S6, основанном на A13 Bionic, который использовали в iPhone 11. Владельцам часов будет также представлен ряд обновленных аксессуаров.