Состояние здоровья Алексея Навального: свежие новости на 16 сентября 2020 года

Навальный опубликовал фотографию в социальной сети Фото: REUTERS

Оппозиционер Алексей Навальный продолжает проходить лечение в немецкой клинике "Шарите". Очередное сообщение о состоянии здоровья политика передали не сотрудники клиники, а сам пациент. Навальный опубликовал фотографию в социальной сети. На снимке он в окружении жены и детей сидит на больничной койке.

- Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я всё ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооценённый многими процесс. Рекомендую, - обратился блогер к своим подписчикам.

Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин посмотрел фото и счел, что пациент "выглядит вполне нормально".

- Может, отравления никакого не было? Если же оно [отравление] случилось, то факт, что он не просто пришел в себя, но и неплохо выглядит — это как раз не вполне нормально.

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин тем временем выступил с опровержением данных об обнаружении в организме Навального следов "новичка".

— Факт состоит в том, что на момент, когда Алексей Навальный вылетал с территории России, в его организме каких-либо токсичных отравляющих веществ не содержалось, - заверил Нарышкин.

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