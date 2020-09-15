"Когда Алексей Навальный вылетал из России, в его организме токсичных веществ не было": Сергей Нарышкин - о вопросах к Германии

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин прокомментировал заявление правительства ФРГ об обнаружении в организме находящегося на излечении в Берлине российского оппозиционера Алексея Навального следов «Новичка»:

— Факт состоит в том, что на момент, когда Алексей Навальный вылетал с территории России, в его организме каких-либо токсичных отравляющих веществ не содержалось.

Нарышкин отметил, что омские врачи провели самый глубокий комплекс исследований и экспертиз на самом современном оборудовании, по самым жестким медицинским протоколам, и они не обнаружили каких-либо признаков наличия в организме Алексея Навального отравляющих веществ. «Их там не было», — сказал глава СВР, добавив, что в этой связи у России «конечно, много вопросов к немецкой стороне».

Также он напомнил, что:

— Все запасы боевого отравляющего вещества «Новичок» в России уничтожены согласно протоколам ОЗХО. Поэтому говорить о том, что на территории России имеются или производство, или старые запасы боевых отравляющих веществ — это, конечно, дезинформация.

Немецкие врачи ссылаются на исследования, проведенные химиками бундесвера и якобы подтверждающие отравление Навального боевым отравляющим веществом.

Российские врачи с самого начала рассматривали версию об отравлении Алексея Навального, но все проведенные проверки показали несостоятельность этого предположения.

Сегодня Алексей Навальный выложил в соцсети свое первое фото из берлинской клиники «Шарите». На ней он запечатлен с женой и детьми.

ЗВОНОК ЭКСПЕРТУ

Ярослав Левин, кандидат исторических наук, автор исследований о работе спецслужб:

«Создать нынешнюю версию «Новичка» могла любая развитая страна»

— Пока что мы слышим лишь голословные обвинения в адрес России, совсем как в «деле Скрипалей» двухлетней давности. Однако обвинители забывают, что «Новичок» был разработан ещё в годы Холодной войны, и в общих чертах его структура известна довольно давно. Так, советский химик Вил Мирзаянов, впоследствии ставший диссидентом и эмигрировавший в США, публиковал формулу этого и других ядов в своей книге мемуаров.

Очевидно, что западные спецслубжы, получив доступ ко многим советским разработкам после 1991 года, примерно тогда же стали пытаться воспроизвести «Новичок» в собственных лабораториях. И очень возможно, что им это удалось — например, поступали сведения об успешных экспериментах такого рода в Чехии.

Ну и, заметьте, результаты германской экспертизы говорят именно о веществе группы «Новичок». Что значит "вещество группы"? Если ты знаешь формулу лишь в общих чертах, то логично, что на выходе получается не точная копия оригинала, а нечто «по мотивам».

Наконец, у западных спецслужб есть и своё химическое оружие с очень похожим действием, под названиями зарин или VX. Расследование по делу «делу Навального» ведётся крайне непрозрачно, создать подобный яд могла любая развитая страна.

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Об этом во вторник сообщил директор СВР (подробности).