Начал дышать сам: Навальный опубликовал первое фото после госпитализации

Алексей Навальный опубликовал первый пост в инстаграме после того, как вышел из комы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Алексей Навальный опубликовал свой первый пост в Instagram после того, как ему стало плохо в самолёте по дороге из Томска в Москву 20 августа.

Сейчас он находится в немецкой клинике "Шарите".

- Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я всё ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооценённый многими процесс. Рекомендую, - написал политик.

Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо на рейсе Томск-Москва. Самолёт экстренно сел в Омске, политика госпитализировали в первую больницу скорой помощи, а спустя почти двое суток он был транспортирован в Берлин, в клинику "Шарите".

Правительство Германии заявило, что в анализах Навального найдены следы химического оружия "Новичок". Врачи омской больницы утверждают, что во всех пробах не было ядовитых веществ, а при отравлении любым фосфорорганическим соединением блогер "погиб бы в первые часы".