Российский фрегат следит за эсминцем «Франклин Рузвельт» США в Черном море Фото: Артем КИЛЬКИН

Российские средства и силы Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца «Франклин Рузвельт» американских военно-морских сил. Как сообщает Национальный центр управления обороной России, судно Соединенных Штатов вошла в акваторию Черного моря 15 сентября, во вторник.

Отмечается, что для слежения в море выпустили российский фрегат «Адмирал Эссен». Ранее шестой оперативный флот сообщил, что эсминец направляется в Черное море "для проведения регулярных морских операций".

Как сообщал сайт kp.ru, в последнее время сильно возросло присутствие иностранной военной авиации близ государственной границы России. Так, сегодня российский истребитель перехватил два самолета-разведчика: RC-135 ВВС США и военный самолет Великобритании, которые летали над Черным морем.

Чуть раньше российские силы также перехватил бомбардировщик США над нейтральными водами Берингова и Охотского морей.