Мужчина 37 лет отсидел в тюрьме за преступление, которого не совершал Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В США в штате Флорида по решению суда мужчина отсидел 37 лет в тюрьме за преступления, которых на самом деле он не совершал. Теперь он вышел на свободу.

Сообщается, что Роберта Дюбуаза осудили за изнасилование, избиение и убийство 19-летней девушки Барбары Грэмс, произошедшее еще в 1983 году. Изначально его отправили на смертную казнь, но позже приговор все же смягчили до пожизненного заключения.

Накануне, 27 августа, удалось выяснить, что приговор был вынесен на основании показаний ненадежного источника, а также в связи с ошибкой в результатах анализа укуса на левой щеке жертвы. Об этом стало известно The Guardian.

Также оказалось, что при пересмотре дела ДНК-образцы Дюбуаза доказали, что заключенный не имеет никакого отношения к совершенным преступлениям. После этого с американца благополучно сняли все предъявленные ранее обвинения и выпустили на свободу. Кто настоящий убийца девушки, пока до сих пор остается не ясно.