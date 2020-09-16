Болгария назвала имена россиян, обвиняемых в отравлении предпринимателя и его сына

В Болгарии раскрыли имена россиян, обвиняемых в покушении на убийство Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокуратура Болгарии назвала предположительные настоящие имена трёх россиян, обвиняемых в покушении на убийство граждан Болгарии в 2015 году. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

- С учётом собранной дополнительной информации, что они используют личность лиц следующим образом: Георгий Горшков — Egor Gordienko, Сергей Павлов — Sergey Lyutenko, Сергей Федотов — Denis Sergeev, - сказано в заявлении ведомства.

Ранее россияне, обвиняемые в отравлении фосфорорганическим веществом в 2015 году, были объявлены в международный розыск по линии Интерпола.

При этом в заявлении прокуратуры нет окончательного утверждения, что именно эти имена являются настоящими именами разыскиваемых лиц.

Также отмечается, что для передачи россиян болгарским властям остаются препятствия, поскольку правовое регулирование запрещает экстрадицию граждан России в другие страны.

МВД Болгарии установило отравление фосфорорганическим соединением хлорпирифос после 15 медико-биологических исследований различных образцов пострадавших и предметов, которые они трогали. Эти результаты подтвердили в финской лаборатории VERIFIN, сообщает РИА Новости.

28 апреля 2015 года болгарский бизнесмен Эмилиан Гебрев почувствовал себя плохо после ужина с партнёрами в ресторане и был госпитализирован. 1 мая завели уголовное дело о покушении на убийство, а 4 мая госпитализировали с такими же симптомами сына Гебрева.

Специалисты провели экспертизу в автомобиле, доме и офисе бизнесмена. При расследовании нашли следы хлорпирифоса, яда для вредителей. Однако хлорпирифос нашли только в салате, который ел Гебрев. По данным расследования, вещество содержалось в минимальных количествах и не могло привести к такому состоянию, в котором Гебрев был госпитализирован.