В Японии избран новый премьер-министр

Ёсихидэ Суга стал новым премьер-министром Японии
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Ёсихидэ Суга стал новым премьером Японии. За него проголосовали большинство депутатов.
Ранее сайт KP.ru сообщал, Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга был избран новым главой правящей в стране Либерально-демократической партии. Его предшественником и на этом посту был ушедший в отставку премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Синдзо Абэ подал в отставку в конце августа из-за проблем со здоровьем. На пресс-конференции в Токио 28 августа он выразил сожаления о том, что уходит, так и не решив вопрос подписания мирного договора с российской стороной.