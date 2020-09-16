В порту итальянской Анконы произошел мощный пожар

В порту итальянского города начался сильный пожар. Фото: скриншот видео

В порту итальянского города Анкона возник пожар огромных масштабов, причина которого еще не выяснена. Это случилось около 00:35 по местному времени внутри бывшего склада Tubimar. В данный момент о пострадавших не сообщается.

Основной очаг возгорания был ликвидированы пожарными, но они продолжают работать на месте происшествия, передает Ansa.it

Пламя вызвало взрывы в сарае, которые, по данным очевидцев, отчетливо ощущались даже издалека, а также высокий густой столб дыма, который сейчас опускается и движется на юг.

Также повреждено несколько автомобилей и домов.

Во время взрыва в помещении складов находились растворители, краски и другие потенциально токсичные материалы. В районе есть предприятие по производству жидкого азота, электростанция, метановый завод. Муниципалитет Анконы предложил жителям в качестве мер предосторожности держать окна закрытыми до получения результатов анализов взрыва. Центр города до сих пор окутан дымом.