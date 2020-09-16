Хорватский журналист рассказал о трагической ошибке Горбачёва

Журналист отметил, что в 1990 году Горбачёв не подозревал, что вскоре СССР не станет, а Варшавский договор не обеспечит баланс сил в мире Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент СССР Михаил Горбачёв допустил "трагическую ошибку" при подписании Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии 12 сентября 1990 года, заявил хорватский журналист Антун Роша в публикации для издания Advance.

Договор был заключён между СССР, США, Федеративной республикой Германия и Германской демократической республикой, и именно он позволил Германии объединиться.

В ответ Германия стала обязана сохранить границы с Польшей неизменными, отказаться от биологического, химического и ядерного оружия и ограничить численность армии 370 тысячами человек. Взамен СССР должен был к 1994 году вывести свои войска из Германии.

При этом страны Запада обязались не расширять НАТО на восток, но выяснилось, что обещание было только устным. В договоре подобного пункта не указано, сообщил журналист Антун Роша.