Максим Марцинкевич, известный как Тесак, покончил с собой

Максим Марцинкевич, известный под прозвищем Тесак, покончил с собой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Максим Марцинкевич покончил с собой, сообщил источник KP.ru.

Его тело нашли в одной из камер следственного изолятора №3 в Челябинске. Сообщается также, что Марцинкевич находился в одиночной камере. Его должны были этапировать в Москву. В одиночную четырёхместную камеру Тесака перевели незадолго до его смерти.

Врачи пытались реанимировать Тесака, но безуспешно, сообщила начальник пресс-службы ГУ ФСИН России по Челябинской области - подполковник внутренней службы Ольга Емельянова.

В ФСИН сообщили, что по факту суицида Марцинкевича начаты служебная и доследственная проверки.

Максим Марцинкевич был осужден в 2018 на 10 лет строгого режима за нападения на людей, которых считал наркоторговцами.