В Госдуме одобрили идею увеличения акциза на табак

В России хотят повысить акцизы на табачную продукцию Фото: EAST NEWS

В Госдуме одобрили увеличение акциза на сигареты и табачную продукцию в 2021 году. Планы Минфина поддержал заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. Он отметил, что это поможет держать под контролем ситуацию с нелегальным производством табачных изделий.

«Это товар не первой необходимости: это не хлеб и не молоко. Идет нелегальное производство табачных изделий, которому нужно поставить преграду, чтобы с черного рынка не поступала поддельная продукция», — отметил депутат.

Огуль также добавил, что вырученные средства можно будет направить на социальные нужды.

«Цель в том, чтобы пополнить бюджет, наполнить его для социальных нужд», — цитирует депутата RT.

При этом главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев наоборот уверен, что повышение акциза может привести к увеличению объемов контрафактной продукции.

«Как ни повышай ставки, уже уперлись в потолок. Просто будет меньше производиться легальной продукции — и бюджет будет получать меньше. Ничего компенсировать не получится», - приводит мнение эксперта телеканал «360».

Напомним, ранее в Минфине предложили компенсировать финансовые потери после пандемии коронавируса благодаря повышению акциза на табачную продукцию, электронные и обычные сигареты.