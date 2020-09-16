Нью-йоркский художник хочет выкупить тело Ленина

Дэвид Датуна не только хочет построить мавзолей. Он заявил о намерении выкупить тело Ленина и разместить его в Вашингтоне Фото: Михаил ФРОЛОВ

Художник из Нью-Йорка Дэвид Датуна хочет построить копию мавзолея Ленина в Вашингтоне.

«Смысл арт-объекта художник объясняет значительными изменениями в США, которые выражаются в движении общества к социал-коммунистическим преобразованиям. Американцы устали от политики агрессивного капитализма, в рамках которой они вынуждены всю жизнь выплачивать кредиты и не иметь свободного доступа к медицине. Ленин и его мавзолей являются наиболее яркими символами перемен, запрос на которые в 2020 году в США особенно высок, и все чаще обсуждается в преддверии выборов президента», - говорится в сообщении пресс-службы художника.

Дэвид Датуна не только хочет построить мавзолей. Он заявил о намерении выкупить тело Ленина и разместить его в Вашингтоне. Художник отмечает, что Америка в данный момент движется в сторону коммунизма и социалистических идей. Поэтому Ленин сегодня больше нужен США чем России.

Датуна также добавил, что построить второй мавзолей несложно, но заменить Ленина нельзя. Он предлагает за тело вождя миллион долларов, но при необходимости готов собрать сумму больше, до миллиарда.