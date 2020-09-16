Туристки из России избили медсестру в Турции

Девушки устроили скандал в медицинском кабинете пятизвездочного отеля в Анталье Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российских туристок задержала турецкая полиция за избиение медсестры комнатными тапочками, сообщает Hurriyet.

Отмечается, что девушки в первый же день, при заселении в отель, устроили скандал в медицинском кабинете пятизвездочного отеля в Анталье.

Одна из туристок жаловалась на боль в ступне и требовала срочного приема. Источник отмечает, что в это время врач осматривал другого пациента, поэтому медсестра Исмира Озтюрк попросила трех девушек подождать и соблюдать правила эпидемиологической безопасности - надеть медицинские маски.

Однако на просьбу медицинской сестры россиянки отреагировали грубо. Девушки стали возмущаться и одна из них бросила в Озтюрк тапку. Обувь попала Исмире Озтюрк в лицо. На шум из кабинета вышел врач, который и вызвал полицию для усмирения туристок.