Никас Сафронов дал советы московским детям-сиротам

Фото предоставлено пресс-службой Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Волонтерский проект «Давай дружить!», стартовавший в Москве, поможет найти наставников и старших товарищей для детей-сирот и ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Первую творческую встречу с ребятами провел заслуженный художник РФ Никас Сафронов. Он познакомился с детьми, рассказал о своем творческом пути, ответил на все интересующие вопросы и дал советы. Один из них - несмотря на трудности и критику, заниматься любимым делом.

- Окончив школу, я поступил в мореходку в Одессе, но через год понял, что это не мое, - рассказал Никас Сафронов. - До армии оставалось еще три года, и тетя из Ростова-на-Дону предложила пожить у нее. Приехал и вдруг вспомнил, что неплохо рисовал в школе, учитель меня постоянно хвалил. Я взял свои картины и показал преподавателям-художникам. Мне ответили, что это детский лепет. Взяли учиться на месяц в качестве эксперимента. А я решил доказать, что могу. И на втором курсе сокурсник уже купил одну из моих картин.

Еще Никас Сафронов посоветовал детям верить в свою мечту, не бояться проявлять себя творчески, быть обязательным, профессиональным и духовным. И главное - смотреть на мир позитивно и не терять надежду.

«Любопытно с таким известным человеком поговорить, - поделился своим впечатлением один из участников встречи, 13-летний Дмитрий. - Спросил его, что труднее писать: пейзаж или архитектуру. Я и сам немного рисую».

Желающие присоединиться к проекту и рассказать ребятам о новом и интересном, организовать для детей мастер-класс или другое мероприятие могут заполнить специальную форму на сайте проекта. Заявку также можно отправить по электронной почте: nastavniki@dobrayamoskva.ru.

Кроме того, на странице проекта «Давай дружить!» собрано более 20 историй детей из центров содействия семейному воспитанию и семейных центров. Если хотите стать наставниками, можете заранее на сайте узнать о мечтах своих будущих подопечных, их талантах и интересах.