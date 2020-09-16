Бывший глава ВФЛА Балахничев прокомментировал приговор французского суда Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 16 сентября, исправительный суд Парижа приговорил бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева к трем годам тюремного заключения по делу о коррупции в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics, до 2019 года организация называлась IAAF). Решение суда экс-глава ВФЛА прокомментировал в эфире Радио «Комсомольская правда».

«Презумпция невиновности на Западе по отношению к россиянам не действует никогда. Мне не была предоставлена возможность защищать мои права во французском суде. Французское правосудие объявило совершенно необоснованно о том, что я отказываюсь участвовать в этом процессе. Как можно объяснить неучастие в процессе и приезд французской прокуратуры для допроса меня в качестве свидетеля о том, что происходило», - заявил он, отметив, что у него есть протокол допроса.

Балахничев заявил, что будет подавать апелляцию

«Если они нарушили свои законы, запретив мне апеллировать или защищаться в суде, без всяких оснований, у них нет документов, запросите их, пусть они представят документ, где я отказался от сотрудничества с ними. Где эти документы? Это серьезный вопрос».

По его словам, его два суда в Монако не состоялись из-за французской прокуратуры. «Они просто отмели мои возражения по всем вопросам, которые там возникали. Я обращался. Я не отказался от этой борьбы. Я борюсь с ними. Но это борьба не на равных условиях. Мне отказали в праве защищать мои интересы. Обманно сказали о том, что я отказался», - заявил Балахничев

Французский суд также приговорил бывшего к четырем годам лишения свободы, два из которых условно, главу IAAF Ламину Диака, а также к двум годам заключения бывшего тренера сборной России по легкой атлетике по группе выносливости Алексей Мельников