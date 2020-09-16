Су-27 перехватил британский самолет над Черным морем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 16 сентября, российский истребитель Су-27 поднялся на перехват самолета RC-135 Военно-воздушных сил Великобритании, который приблизились к воздушным границам России над Черным морем. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной (НЦУО) России

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС Великобритании», - говорится в сообщении НЦУО, где отмечается, что граница России не была нарушена, а весь полет российского истребителя проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства

Напомним, днем ранее, 15 сентября, Су-27 перехватил американский и британский самолеты-разведчики над Черным морем. В этот же день российские истребители перехватили стратегический бомбардировщик военно-воздушных сил США над нейтральными водами Берингова и Охотского морей.