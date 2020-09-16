Ефремов признался, где хотел бы отбывать наказание Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Осужденный на восемь лет колонии за смертельное ДТП в центре Москве актер Михаил Ефремов назвал желаемое место для отбывания наказания.

По его словам, он хотел бы отбывать наказание в Чувашии.

- Там мой предок, там мои корни. Иван Яковлев был помощником отца Ленина, - передала слова артиста член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева, сообщает РИА Новости.

Также актер признался, что считает своего предка великим просветителем. Ефремов заявил, что Яковлев ранее даже перевел Библию на чувашский язык.