Трамп раскрыл, когда начнется вакцинация от коронавируса в США Фото: REUTERS

Американский президент Дональд Трамп рассказал о том, чего так долго ждали в США. Глава государства заявил о готовности к вакцинации в 2020 году.

По его словам, Соединенные Штаты рассчитывают начать распространение вакцины от covid-19 в октябре. Об этом Трамп заявил журналистам на пресс-конференции.

- Мы готовы распространять вакцины очень безопасным и эффективным образом. Мы могли бы начать в примерно в октябре... думаю, начиная с середины месяца, может, чуть позже, - заявил американский лидер.

Также он добавил, что Америка готова распространить до 100 миллионов доз вакцины до конца текущего года.

Напомним, ситуация с коронавирусом в ряде стран все еще остается напряженной, там заметен большой прирост инфицированных. Ранее сообщалось, что именно США занимает первую строчку в мире среди всех государств по числу летальных случаев и случае заражения граждан коронавирусом.