Оперная певица Анна Нетребко попала в больницу с коронавирусной пневмонией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оперная певица и народная артистка России Анна Нетребко попала в больницу с пневмонией, которую вызвала коронавирусная инфекция. Об этом певица сообщила в четверг, 17 сентября, на своей странице в соцсети Instagram.

- Я уже пятые сутки лежу в больнице с ковидной пневмонией. Скоро уже пойду на поправку. Я изолировалась сразу же, когда почувствовала, что заболеваю, хотя тесты на коронавирус были отрицательные. В больницу я пришла вовремя, сейчас врачи оказывают мне помощь. Не так страшен черт, как его описывают, - написала Анна Нетребко.

Артистка добавила, что у ее супруга Юсифа Эйвазова врачи обнаружили антитела, а значит болезнь он уже перенес.

Напомним, что певица ушла на самоизоляцию 12 сентября: карантин стал вынужденной мерой после того, как коронавирусную инфекцию обнаружили у ее коллеги. Исполнитель одной из главных партий спектакля, где должна были солировать Нетребко, заразился инфекцией. К тому моменту, когда всем стало известно о его болезни, артист уже успел отыграть два спектакля.