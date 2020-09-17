Россия возобновила авиасообщение с Египтом

Россия возобновляет авиасообщение с Египтом Фото: Иван ВИСЛОВ

Египетская авиакомпания EgyptAir возобновляет полеты в Москву с 17 сентября. В расписании заявлено пока только три рейса в неделю – по вторникам, четвергам и субботам.

Первый борт из Каира в Москву прибудет в обеденное время в аэропорт Домодедово, а уже через час самолет отправится из российской столицы обратно в Египет.

Билеты на первый после возобновления полетов рейс из Москвы в Каир стоят от 360 долларов (около 27 тысяч рублей). Обратные билеты в два раза дороже - от 729 долларов (около 55 тысяч рублей), передает «Российская газета».

На последующие рейсы цены чуть ниже. Из Москвы в Каир можно будет улететь примерно за 13 тысяч рублей, а вернуться домой – за 33 тысячи рублей.

Отмечается, что российским путешественникам для полета в Египет необходимо иметь при себе результаты теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета. По прилету домой россияне также должны будут сдать тест еще раз.

Напомним, в начале сентября также сообщалось, что в этом сезоне у россиян большой популярностью пользуется отдых в Турции. С момента возобновления авиасообщения в эту страну отправились отдыхать уже более 300 тысяч российских путешественников, передает сайт argumenti.ru.