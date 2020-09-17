Мэр Харькова Кернес доставлен в клинику Charite с коронавирусом

Геннадий Кернес доставлен в Шарите в тяжелом состоянии. Фото:Сергей Козлов/ТАСС, архив

В ночь на четверг городского голову Харькова Геннадия Кернеса привезли на лечение в берлинскую клинику Charite, сообщил друг Кернеса Павел Фукс.

"Около часа ночи Геннадий Кернес прилетел в клинику "Шарите", - сказал Фукс.

Он также рассказал, что Кернес в сознании и что они обменялись несколькими словами по видеосвязи.

Напомним, у Кернеса подтвержден коронавирус и двустороннее воспаление легких, сообщает Интерфакс.

10 сентября его госпитализировали в 17-ю городскую больницу Харькова. Через пять дней директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что состояние Геннадия Кернеса стабильно тяжелое.

Днем 16 сентября издание ZN.UA сообщило, что несколько дней назад городской голова Харькова перенес инсульт, который был вызван коронавирусом.

В берлинской клинике Шарите, куда был отправлен на лечение Кернес, лежит российский блогер и оппозиционер Алексей Навальный.

Напомним, что Навальный был экстренно госпитализирован 20 августа в омскую больницу. По результатам анализов врачи установили, что причиной ухудшения здоровья оппозиционера могло стать нарушение обмена веществ. 22 августа блогера перевезли в берлинскую клинику Шарите для дальнейшего лечения. В данный момент врачи учреждения отмечают улучшение в состоянии пациента, который вышел из комы несколько дней назад.