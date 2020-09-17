Кузнецова предложила создать в России единый реестр педофилов

Омбудсмен Анна Кузнецова Фото: Елена КРИВЯКИНА

Детский омбудсмен России Анна Кузнецова предложила создать единый реестр педофилов и вести за ними пожизненный надзор. Поводом к такому заявлению послужила трагедия в Рыбинске. Напомним, в ночь с 14 на 15 сентября в Ярославской области были убиты две девочки 8 и 13 лет. Преступление, предположительно, совершил сожитель матери школьниц.

«Погибли две сестренки в Ярославле. Страшное преступление. Преступник, совершивший это зверство, ещё не найден. Известно, что он ранее был судим за изнасилование и убийство ребёнка. Теперь жертвами стали ещё 2 девочки. Сколько ещё пройдёт времени? Срочно необходимы действенные механизмы по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних. Мы уже не раз говорили, направляли свои предложения о пожизненном административном надзоре над педофилами, о специальном реестре. Гибнут дети, давайте примем эти или иные меры, чтобы защитить детей!», - заявила омбудсмен на своей странице в соцсетях.

Ранее, в ежегодном докладе, Анна Кузнецова предложила установить бессрочный административный надзор за педофилами после их освобождения из мест лишения свободы. Подобная практика уже применяется в ряде стран. К примеру, в начале 2020 года единый реестр педофилов создан в Украине.