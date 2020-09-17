СК подтвердил подлинность предсмертных записок Тесака

Тесак был найден мертвым в камере-одиночке 16 сентября Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обе предсмертные записки, которые были распространены в Сети в день после самоубийства Тесака, подлинны, сообщили в Следственном комитете. Однако в ведомстве пока выясняют, как они попали в интернет, рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко в эксклюзивном интервью "Комсомольской правде".

- Все записки, которые появились в интернете, совершенно реальные. Они были обнаружены в камере рядом с телом, но как они попали в сеть, следствию предстоит установить, - заявила она.

Светлана Петренко сообщила, что в камере нашли две записки. Одна из них была адресована гражданской жене Тесака.

Она также рассказала, что тело Максима Марцинкевича нашли в камере в 8 часов утра. Его смерть наступила в ночь с 15 на 16 сентября, но точное время пока устанавливают эксперты.

- О своём решении он сообщил в одной из предсмертных записок. Там говорится буквально следующее: "умирать совсем не страшно…", - добавила Петренко.

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