В Индонезии нарушителей масочного режима заставили рыть могилы и лежать в гробах Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Индонезии стали применять новый способ, как бороться с нарушителями масочного режима. Тех, кто игнорирует требования безопасности, заставляют рыть могилы и лежать в гробах.

Таким страшным образом власти надеются показать нарушителям, насколько опасен COVID-19 и убедить их носить маски.

Подобные случаи уже произошли в районе Серме города Гресик-Ридженси на Восточной Явею Лопаты получили трое мужчин среднего возраста и пятеро несовершеннолетних. Они вырыли могилы для жертв эпидемии.

После глава района Серма Суйоно отметил, что у провинившихся была возможность заплатить штраф - 150 000 рупий (750 рублей), но они решили принять «социальное наказание», пишет сайт mk.ru.

Власти Джакарты тоже имеют свой подход к нарушителям. Могилы их копать не заставляют, зато вынуждают сидеть в гробах на публике. Такому наказанию подвергают тех, кто был пойман без маски в общественном месте.

Об эффективности данных мер власти страны пока не сообщают. Ситуация с коронавирусом в Индонезии остается крайне нестабильной. Второй раз в государстве введены ограничительные меры, запрещены перемещения без лишней необходимости.