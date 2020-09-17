Лавров призвал Белоруссию не идти по пути Украины в вопросах русского языка Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава МИД России Сергей Лавров призвал Белоруссию не идти по стопам Украины в вопросах русского языка.

- Мы не против белорусского языка. Но когда берут пример с Украины, и национальный язык, государственный язык используют для вытеснения языка, на котором говорит подавляющее большинство населения, это уже враждебный акт, - заявил он в интервью Тине Канделаки на канале RTVI, которое выходит в прямом эфире на Радио "Комсомольская правда".

Лавров отметил, что в случае с Украиной подобные действия нарушали конституцию Украины. Поэтому, если такой запрет будет введен в Белоруссии, то он нарушит конституцию и этой страны. Не говоря уже о многочисленных конвенциях о правах национальных меньшинств, языков меньшинств, региональных языков и т.д.

- Поэтому, конечно же, очень хотелось бы, чтобы те, кто абсолютно оголтело натравливают белорусских оппозиционеров на Российскую Федерацию, осознали свою долю ответственности, а сами оппозиционеры - и Светлана Тихановская, и другие - все-таки нашли в себе силы противостоять такому грубому, откровенному манипулированию, - заключил Лавров.