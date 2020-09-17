Видео ливня в Москве 17 сентября 2020 года: столицу накрыло мощным дождем

Гидрометцентр предупреждал горожан о том, что им придется столкнуться с непогодой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Многочисленные видео мощного ливня в Москве от 17 сентября 2020 года разлетелись по соцсетям. Жители столицы активно делятся кадрами дождя, который накрыл город. Ранее российский Гидрометцентр предупреждал горожан о том, что им придется столкнуться с непогодой.

Синоптики ожидают, что в ночь на пятницу, 18 сентября, температура в Москве опустится до 7 градусов тепла. В ближнем Подмосковье дневная температура в четверг, 17 сентября, будет колебаться от 18 до 23 градусов тепла.

При этом в ночь на пятницу 18 сентября столбики термометров опустятся до 4 градусов.

Также сообщается, что в столице будет наблюдаться южный ветер 5-10 м/с, порывами до 12-17 м/c.

По этой причине на 17 сентября в Москве объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба.