Лавров: Не думаю, что при Зеленском будет прогресс в Минских соглашениях

Лавров считает, что при Зеленском не будет прогресса в Минских соглашениях Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что при нынешнем украинском правительстве, скорее всего, не будет прогресса в выполнении Минских соглашений. Об этом публично говорит сам Владимир Зеленский, вице-премьер Резников и министр иностранных дел Кулеба.

- Они заявляют, что Минские соглашения нужны, их нельзя разрывать, потому что на них, на этих соглашениях и на обвинении России в их невыполнении зиждется политика Евросоюза и Соединенных Штатов по продолжению санкций против Российской Федерации, - заявил Лавров в интервью Тине Канделаки на канале RTVI, которое выходит в прямом эфире на Радио "Комсомольская правда".

По словам Лаврова, Украина пытается отойти от своих обязанностей и навязать другое прочтение Минских соглашений.

- Такое извращенное понимание сути Минских соглашений, вернее, попытка свалить все на Россию, глубоко-глубоко проникло в сознание в том числе и наших европейских коллег, включая Францию и Германию, - подчеркнул Лавров.