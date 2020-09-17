Беларусь закрывает границы Литвой и Польшей и усиливает с Украиной

Лукашенко закрывает границы Беларуси с Украиной, Литвой и Польшей Фото: REUTERS

Александр Лукашенко заявил, что вынужден закрыть границу с Украиной, Литвой и Польшей.

- Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружьё и закрыть госграницу с запада - с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной, - заявил президент Беларуси во время своей речи на женском форуме "За Беларусь".

Лукашенко также обратился к народам Литвы, Польши и Украины, попросив их противостоять развязыванию войны. Президент заявил, что не хочет, чтобы его страна погрязла в войне, а соседние государства вступили в конфликт "даже не за свои вопросы".

- Поэтому я сегодня перед этим залом самых красивых, продвинутых, патриотичных людей хочу обратиться к народам Литвы, Польши и Украины: остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне! - призвал Лукашенко.