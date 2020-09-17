Лукашенко поклялся, что никакого вранья на выборах не было

Лукашенко заявил, что подделать 80% голосов невозможно Фото: REUTERS

Александр Лукашенко заявил, что выборы президента в Беларуси прошли в соответствии с законами и Конституцией страны.

- Никакого вранья на выборах не было, нельзя фальсифицировать 80% голосов, - сказал он.

Лукашенко также отметил, что нынешние власти Беларуси не нуждаются в международном признании легитимности голосования. По мнению Лукашенко, иностранным государствам "не нужны были итоги выборов". Он также призвал Россию и Беларусь "не париться".

- Хочу сказать, чтобы не парились ни в России, ни в Беларуси: мы провели выборы наши по Конституции, законам нашей страны, нам не нужно ваше признание. Выборы состоялись, и они законны", - подчеркнул Лукашенко, выступая на женском форуме "За Беларусь".

Лукашенко также обратил внимание на то, что у тех, кто "накаляет обстановку в республике" "осталось совсем немного приёмов".

- Если они сунутся сюда, мы вынуждены будем отвечать, мы не станем на колени, даже если останемся в одиночку, - заключил президент.