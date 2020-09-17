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Политика

Лавров: Тихановская говорит "не своим голосом"

Главе МИД России не хотелось бы, чтобы Литва диктовала народу Беларуси свою волю
Ася КУЗНЕЦОВА
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Сергей Лавров заявил, что на заявления Светланы Тихановской влияют власти Литвы

Сергей Лавров заявил, что на заявления Светланы Тихановской влияют власти Литвы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "очень не хотелось бы", чтобы общий сосед России и Беларуси, Литва, пыталась диктовать свою волю народу Беларуси. Глава МИД также отметил, что Литва возможно управляет внутренними процессами в Беларуси и "во многом использует оппозицию в тёмную".

- Я уже говорил несколько раз о том, в каком положении оказалась Светлана Тихановская. То, что она говорит не своим голосом, для меня очевидно, - заявил Лавров в интервью телеканалу RTVI.

Министр пояснил, что Тихановская улетела в столицу Литвы - страны, которая вместе с Польшей настаивает на смене власти в Беларуси. Лавров также напомнил, что Вильнюс признал Светлану Тихановскую президентом Беларуси, а власть Александра Лукашенко признал не легитимной.