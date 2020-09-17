Лавров: Тихановская говорит "не своим голосом"

Сергей Лавров заявил, что на заявления Светланы Тихановской влияют власти Литвы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "очень не хотелось бы", чтобы общий сосед России и Беларуси, Литва, пыталась диктовать свою волю народу Беларуси. Глава МИД также отметил, что Литва возможно управляет внутренними процессами в Беларуси и "во многом использует оппозицию в тёмную".

- Я уже говорил несколько раз о том, в каком положении оказалась Светлана Тихановская. То, что она говорит не своим голосом, для меня очевидно, - заявил Лавров в интервью телеканалу RTVI.

Министр пояснил, что Тихановская улетела в столицу Литвы - страны, которая вместе с Польшей настаивает на смене власти в Беларуси. Лавров также напомнил, что Вильнюс признал Светлану Тихановскую президентом Беларуси, а власть Александра Лукашенко признал не легитимной.