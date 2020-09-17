Под Москвой 2,5 тысячи человек остались без света из-за ливня и ветра

В Подмосковье из-за непогоды без света остались более 2,5 тыс человек Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Подмосковье сильный ливень и ветер оставили без света 2 523 человека. Обесточенными оказались 1 230 домов.

- В результате сильного дождя с ветром в 65 населенных пунктах Московской области, где в 1 230 домах проживают 2 523 человека, нет электричества, - передаёт ТАСС слова своего источника в экстренных службах.

Отмечается также, что электричество отключилось в 65 населенных пунктах.

В четверг, 17 сентября, подмосковное ГУ МЧС России предупредило об усилении ветра до 26 метров в секунду, грозе и граде до конца дня.

Два человека уже пострадали в деревне Дубровки в городском округе Солнечногорск из-за упавшего от ветра дерева. Их госпитализировали.

Сообщается также, что всего из-за непогоды в шести городских округах Подмосковья ветер повалил 11 деревьев. Все коммунальные службы Москвы переведены в режим повышенной готовности. Из-за грозы и ветра власти города рекомендуют ресторанам закрыть для посетителей летние веранды.