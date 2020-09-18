"Несла и падала в обморок": На Украине женщине отдали ампутированные ноги мужа

На Украине женщине отдали ампутированные ноги мужа Фото: Александр ГЛУЗ

На Украине в городе Новый Буг женщине выдали в мешке ампутированные ноги ее мужа. По дороге домой она потеряла сознание.

По словам подруги женщины, с которой та на время оставила своих детей, ее знакомой сказали дождаться завершения операции супруга. Об этом пишет портал "Тут.инфо".

- Ей в больнице сказали: "Придешь утром, посидишь, подождешь, пока операция закончится, и заберешь ноги с собой", - рассказала она, выступая на сессии районного совета.

Тем временем, главный врач больницы, где проходила операция, объяснил, что супруга пациента не знала алгоритма действий, которого она должна была придерживаться.

По его мнению, утилизация послеоперационных отходов - скорее обязанность родственников. Если у нее была возможность похоронить ноги на кладбище, где в дальнейшем должен был быть похоронен ее муж, то она должна была их забрать. В противном случае ей необходимо было обратиться к завотделением для решения этого вопроса.