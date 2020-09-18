Главы девяти стран получили Шнобелевскую премию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Гарвардском университете в США состоялся 30-я церемония оглашения имен обладателей шуточной Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize), однако из-за пандемии коронавируса на этот раз награждение вся церемония проходила онлайн. Обладателями награды, присуждаемой за нестандартные идеи и абсурдные научные достижения, стали лидеры девяти государств «за использование пандемии коронавируса для того, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи».

Награда в области медицинского образования получили президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, президент Бразилии Жаир Болсонар, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер Индии Нарендре Моди, президент Мексики Андрес Мануэл Лопес Обрадор, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову, а также президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Победители не могут и не будут сегодня с нами», - с сожалением отметил ведущий, передав «особые поздравления» белорусскому лидеру, который ранее, в 2013 году, получил Шнобелевскую премию в номинации «Премия мира» за «запрет публичных аплодисментов».