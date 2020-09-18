В России могут ввести студенческий капитал Фото: Анастасия Осипова

Выплачивать студенческого капитала на сумму полмиллиона рублей выпускникам вузов и 250 тысяч рублей выпускникам средних специальных учебных учреждений предложил замруководителя фракции «Справедливой России» в Госдуме Федот Тумусов.

Депутат разработал соответствующий законопроект, и сообщил, что лидер партии Сергей Миронов готов стать соавтором инициативы, и в ближайшее время направят ее в кабмин.

«Когда молодой человек заканчивает вуз, он в большинстве случаев, давайте будем честны, сталкивается с нищетой. Молодые специалисты нужны всем, но желательно с пяти -, а лучше десятилетним опытом работы. Если его нет, то рассчитывать особо не на что», - передает РИА Новости слова политика

Тумусов уточнил, что согласно законопроекту, право на получение студенческого капитала будут иметь студенты очной формы обучения, впервые получающие высшее или среднее специальное образование. При этом не будет иметь значение, учится студент на бюджетном или очном отделении.

По словам депутата, при поступлении на имя каждого студента будет создаваться специальный банковский счет, куда зачисляется студенческий капитал – 250 или 500 тысяч.

Использовать эти средства можно будет только после получения диплома и на ограниченные цели: оплату проезда, первичную аренду жилья, а также бизнес.