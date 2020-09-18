Байден призвал Трампа уйти в отставку из-за просчетов в борьбе с коронавирусом Фото: REUTERS

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден призвал своего конкурента на предстоящих выборах, действующего американского лидера Дональда Трампа сейчас же сложить с себя полномочия главы государства за просчеты, допущенные им в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Байден напомнил, что директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний заявлял, что своевременное введение масочного режима могло бы спасти жизни 100 тысяч американцев с января.

«Нынешний президент должен уйти в отставку», - заявил Байден на встрече с избирателями.

Политик утверждает, что Трамп в борьбе с коронавирусной инфекцией руководствуется только торгами на фондовой бирже, а также перспективами переизбрания на второй срок, и с самого начала принижал степень опасности коронавирусной инфекции. «Но он знал все и не предпринял ничего. Это почти преступление», - отметил кандидат в президенты.

Напомним, США держится в лидерах по количеству случаев заражения коронавирусной инфекцией, а также числу жертв. Согласно данным Worldometers, по состоянию на пятницу, 18 сентября, за все время пандемии в Штатах насчитывается 6 874 596 заболевших, а также 202 213 летальных исхода.