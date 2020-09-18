Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Назвали срок старта второго этапа программы кэшбэка за туры по России

Программу планируют расширить
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Назвали срок старта второго этапа программы кешбэка за туры по России

Назвали срок старта второго этапа программы кешбэка за туры по России

Фото: Иван ВИСЛОВ

Второй этап программы кэшбэка за туры по России может стартовать в октябре этого года и продлится полтора месяца. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, уточнив, что точная дата будет зависеть от того, как быстро удастся внести изменения в действующие правила предоставления субсидии.

«Что касается сроков второго этапа, то по запросам людей мы планируем значительно его расширить и рассчитываем на то, что возможность приобретать туры в рамках этого второго этапа у наших граждан будет не менее полутора месяцев», - отметила глава ведомства.

Напомним, на первом этапе россияне приобрели туры с кэшбэком на сумму примерно 1,4 млрд рублей, в системе было зафиксировано 9 тыс. операций по оплате проезда и проживания в отелях.

В августе Догузова сообщила, что в случае продления программы будут обязательно учтены все пожелания и просьбы туристов, туроператоров, а также бизнесов, озвученные по ходу подготовки программы