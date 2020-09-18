Израиль первым в мире ввел повторный карантин из-за коронавируса Фото: REUTERS

Власти Израиля первыми во всем мири решили ввести повторный общенациональный карантин в стране из-за ситуации с коронавирусом.

Сообщается, что ограничительные меры вводятся на три недели, однако в дальнейшем, при необходимости, их могут продлить. Карантин будет действовать и во время осенних еврейских праздников, первый из которых, Рош ха-Шана, начинают отмечать вечером в пятницу, 18 сентября.

Изначально планировалось лишь запретить гражданам отдаляться от дома более чем на 500 метров, но позже правительство все же увеличило разрешенную дистанцию до одного километра, пишут РИА Новости.

Под запретом оказались поход в гости, посещение пляжей, сбор компаниями более 10 человек в закрытых помещениях и более 20 - на открытых пространствах. С ограничениями будет работать в стране и общественный транспорт, и предприятия. Образовательные и развлекательные учреждения, кафе, рестораны, спорклубы и торговые центры будут закрыты.