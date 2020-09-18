Айсен Николаев, глава Якутии: «Строительство школы уже началось и ведётся активными темпами»

Айсен Николаев (справа) активно решает проблему нехватки детских садов в одном из самых больших микрорайонов Якутска. Автор фото: Андрей СОРОКИН

18 сентября глава Якутии Айсен Николаев лично проверил ход строительства объектов образования в столице региона. Объезд начался с посещения жилого комплекса компании «Прометей», расположенного по улице Автодорожная в 68-м квартале Якутска. Здесь в рамках национального проекта «Демография» муниципалитетом на деньги, выделенные из федерального, республиканского и муниципального бюджетов, планируется выкуп помещения под размещение дополнительных групп ясли-сада «Прометейчик».

Объект полностью готов и сдан в эксплуатацию. Главой республики в адрес Министерства образования и науки и Окружной администрации города Якутска даны поручения в ближайшее время завершить оформление всех документов, заключить договор, чтобы в ближайший месяц детский сад уже смог принимать малышей.

Ясли-сад «Прометейчик» полностью готов и сдан в эксплуатацию. Автор фото: Андрей СОРОКИН

В этом же квартале началось строительство трёхэтажного здания школы на 990 учащихся. Объект планируется ввести в 2022 году. Как рассказал генподрядчик, на стройплощадке полностью завершены свайные работы. Проектом здесь также предусмотрено строительство квартальной котельной, где на сегодня производится монтаж газового оборудования, начаты работы по устройству кровли, стяжке полов, устройству фасада.

Микрорайон «Прометей» – один из крупных микрорайонов города Якутска, здесь проживает более 8 тысяч человек, поэтому строительство детских садов и школ в этом квартале весьма востребовано. Решение о строительстве школы на 990 мест в 68 квартале столицы было принято в пору, когда Айсен Николаев работал в должности главы города Якутска.

«Сейчас мы видим, что строительство школы уже началось и ведётся активными темпами, - сообщил глава региона. - Сегодня на месте мы обсудили актуальные вопросы тепло - и электроснабжения объекта. Уверен, что строительство большого современного здания школы снимет нагрузку нехватки общеобразовательного учреждения в одном из крупных микрорайонов города Якутска».

Далее Айсен Николаев проверил строительство ещё двух объектов образования, возводимых за счёт средств федерального и республиканского бюджетов: пристрой школы №31 и школы на 360 мест в 203 микрорайоне. Оба объекта будут сданы до конца года.